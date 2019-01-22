الجيش اليمني يسيطر على الخط الدولي بين صعدة والبقع

صنعاء -الوئام:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمنية أمس الإثنين في صعدة، من السيطرة الكاملة على الخط الدولي بين مديرتي كتاف والبقع، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح قائد كتائب المدفعية في لواء التوحيد العقيد وليد الواصلي في تصريح لموقع “سبتمبر نت” الإخباري، أن قوات الجيش الوطني، سيطرت على ما تبقى من سلسلة جبال المليل بمديرية كتاف، وتقدمت منذ صباح أمس إلى الخط الإسفلتي المؤدي إلى مدينة صعدة، ونصبت فيه أولى النقاط العسكرية.

وأكد أن الجيش عثر على مخزن للأسلحة في موقع الكلية القريب من الخط الإسفلتي بمختلف أنواعها كانت تتخذه الميليشيا الانقلابية لتموين مقاتليها، لافتاً إلى أن الميليشيا تكبدت في معركة أمس خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، علاوةً على أسر مجموعة من عناصرها.