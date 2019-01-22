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جثته نقلت إلى مستشفى بلد

مقتل قيادي كبير في داعش جنوب تكريت العراقية

مقتل قيادي كبير في داعش جنوب تكريت العراقية
weam.co/568826
بغداد- الوئام:

أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين مساء أمس الاثنين، بمقتل قيادي كبير في تنظيم داعش بجنوب تكريت، 170 كيلومتراً شمال بغداد.

وقال المصدر إن قوة مشتركة قتلت سعد محمود مهدي القيادي في تنظيم داعش والمعروف باسم سعد الدلة.

وأضاف أن القوة استدرجت الدلة عبر أحد عناصرها إلى منطقة القتل وأطلقت عليه النار وأردته قتيلاً في الحال”، موضحاً أن جثته نقلت إلى مستشفى بلد.

وأشار إلى أن الدلة كان ينوي مع عدد من عناصر داعش شن هجمات على أسواق قضاء الضلوعية التي رفضت دخول عناصر داعش اليها، وقاتلت التنظيم حتى القضاء على خطره في المنطقة نهائيا”، موضحاً “انه كان يتخذ من منطقة مطيبيجه شرق سامراء مقراً له.

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