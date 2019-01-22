الوئام - متابعات

يلتقي فريق خيتافي، نظيره فالنسيا، الليلة، في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد أن تجاوز خيتافي نظيره فريق بلد الوليد، بينما احتاج الخفافيش إلى تجاوز سبورتينج خيخون للتواجد في دور ربع النهائي.

مشاهدة مباراة خيتافي وفالنسيا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وحجز خيتافي بطاقة تأهله الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا، للمرة الأولى منذ 2015، والثانية فقط منذ 2010، وذلك بتعادله مع مضيفه بلد الوليد 1-1 في إياب ثمن النهائي.

مشاهدة مباراة خيتافي وفالنسيا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وكان وصيف بطل المسابقة لعامي 2007 و2008 حسم لقاء الذهاب على أرضه بهدف سجله في الثواني الأخيرة أنخل لويس رودريغيز، الذي منحه هدف التقدم في الدقيقة 29 من ركلة جزاء بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو، قبل أن يعيد الإيطالي دانييلي فيردي الأمل لأصحاب الأرض بإدراكه التعادل في الدقيقة 50.

مشاهدة مباراة خيتافي وفالنسيا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وحصل بلد الوليد، وصيف عامي 1950 و1989، على فرصة التقدم في الدقائق الأخيرة من اللقاء حين احتسبت له ركلة جزاء، لكن روبن الكاراز اصطدم بتألق الحارس الأرجنتيني ليوناردو تشيتشيسولا الذي أحبط عزيمة أصحاب الأرض في وقت حاسم من المباراة، في الدقيقة 85.

مشاهدة مباراة خيتافي وفالنسيا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وفي مباراة أخرى، أحرز سانتي مينا هدفين ليقود فالنسيا المتعثر في الدوري لبلوغ دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد الفوز 3-صفر على سبورتنج خيخون المنتمي للدرجة الثانية و4-2 في النتيجة الإجمالية.

مشاهدة مباراة خيتافي وفالنسيا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وخسر فالنسيا 2-1 في الذهاب، ورغم انطلاق المباراة في موعد متأخر امتلأت مدرجات استاد ميستايا بجماهيره على أمل مشاهدة فريقهم يقلب الأمور لصالحه.

مشاهدة مباراة خيتافي وفالنسيا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وافتتح مينا التسجيل لفريق المدرب ماسيلينو في الدقيقة 65 بتسديدة غيرت اتجاهها، ثم أضاف المهاجم الإسباني الهدف الثاني بعد ذلك بعشر دقائق، إذ حول تمريرة عرضية منخفضة في الشباك ثم حسم فيران توريس الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

مشاهدة مباراة خيتافي وفالنسيا بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

المباراة: خيتافي ضد فالنسيا في ذهاب دور الـ8 كأس ملك إسبانيا

الملعب: كوليسيوم ألفونسو بيريز

التوقيت: اليوم 22-1-2019 في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة، 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة

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