أمريكا ستطلب رسميا من كندا تسليم المديرة المالية لـ”هواوي”

منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي للتكنولوجيا في صورة حصلت عليها رويترز يوم 6 ديسمبر كانون الأول 2018. ملحوظة: عالجت رويترز الصورة لتحسين جودتها وهناك نسخة أخرى غير معدلة متاحة بشكل منفصل. يحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في الأرشيف

الوئام - وكالات

ذكرت صحيفة جلوب آند ميل، يوم أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة أخطرت الحكومة الكندية بأنها تعتزم المضي في تقديم طلب رسمي لتسليم منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي فيما يتصل بمزاعم بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

غير أن الصحيفة قالت إن سفير كندا لدى الولايات المتحدة، ديفيد ماكنوتون، لم يقل في مقابلة معها متى سيتم تقديم طلب التسليم الرسمي لكن الموعد النهائي لتقديمه هو 30 يناير الجاري.

من جهتها، قالت “هواوي” إنها ليس لديها تعليق بشأن إجراءات قانونية جارية. فيما أوردت “رويترز” أنه لم يتسن الوصول إلى مسؤولين بوزارة العدل الأمريكية للتعليق.