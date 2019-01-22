النفط ينزل 1% مع تحذير الصين من فقد وظائف

الوئام - وكالات

نزلت أسعار النفط، اليوم، نحو 1%، في حين أججت دلائل على اتساع نطاق التباطؤ الاقتصادي العالمي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في المستقبل.

وسجل خام برنت 62.09 دولار للبرميل بانخفاض 65 سنتا أو 1% عن الإغلاق السابق، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% أو 58 سنتا إلى 53.22 دولار.

فيما حذرت لجنة التخطيط الرسمية الصينية، أمس الاثنين، من أن الضغط علي الاقتصاد سيؤثر على سوق العمل بينما يشير تراجع طلبيات المصانع إلى انخفاض أكبر في الأنشطة في الأشهر المقبلة وفقد مزيد من الوظائف، وأعلنت الصين بيانات تشيير إلى أقل معدل نمو سنوي لها منذ 1990.

وفي مؤشر على اتساع نطاق الضعف الاقتصادي، أظهرت بيانات رسمية اليوم تباطؤ اقتصاد كوريا الجنوبية الموجه نحو التصدير لأقل وتيرة نمو في أعوام، مسجلا 2.7% في 2018.