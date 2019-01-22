التعليقات: 0

وتعثر النمو في كوريا الجنوبية

النفط ينزل 1% مع تحذير الصين من فقد وظائف

النفط ينزل 1% مع تحذير الصين من فقد وظائف
weam.co/568840
الوئام - وكالات

نزلت أسعار النفط، اليوم، نحو 1%، في حين أججت دلائل على اتساع نطاق التباطؤ الاقتصادي العالمي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في المستقبل.

وسجل خام برنت 62.09 دولار للبرميل بانخفاض 65 سنتا أو 1% عن الإغلاق السابق، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% أو 58 سنتا إلى 53.22 دولار.

فيما حذرت لجنة التخطيط الرسمية الصينية، أمس الاثنين، من أن الضغط علي الاقتصاد سيؤثر على سوق العمل بينما يشير تراجع طلبيات المصانع إلى انخفاض أكبر في الأنشطة في الأشهر المقبلة وفقد مزيد من الوظائف، وأعلنت الصين بيانات تشيير إلى أقل معدل نمو سنوي لها منذ 1990.

وفي مؤشر على اتساع نطاق الضعف الاقتصادي، أظهرت بيانات رسمية اليوم تباطؤ اقتصاد كوريا الجنوبية الموجه نحو التصدير لأقل وتيرة نمو في أعوام، مسجلا 2.7% في 2018.

روابط ذات صلة

الذهب قرب أقل سعر في 3 أسابيع مع انحسار جاذبيته بفعل صعود الدولار

الذهب قرب أقل سعر في 3 أسابيع مع انحسار جاذبيته بفعل صعود الدولار

النفط يبلغ أعلى مستوى في 2019 بفعل الاستهلاك الصيني

النفط يبلغ أعلى مستوى في 2019 بفعل الاستهلاك الصيني

الذهب مستقر وسط إقبال على المخاطرة

الذهب مستقر وسط إقبال على المخاطرة

النفط يتماسك بعد بيانات تباطؤ الاقتصاد الصيني

النفط يتماسك بعد بيانات تباطؤ الاقتصاد الصيني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>