عالم عراقي ساعد داعش في إنتاج سلاح كيماوي

الموصل- الوئام:

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن العالم العراقي سليمان العفاري، تعاون مع الإرهابيين عندما استولى مسلحو داعش على مدينة الموصل في 2014.

وأفادت الصحيفة الأمريكية أن العفاري كان يعمل في وزارة الصناعة والموارد المعدنية العراقية عند استيلاء داعش على الموصل، مضيفةً أنها استقت معلوماتها من مقابلة مع العفاري المسجون في إقليم كردستان العراق، أين حكم عليه بالإعدام، وفق ما أوردته قناة “روسيا اليوم”، اليوم الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة، قال العفاري إن “داعش طلب منه المساعدة في تحضير سلاح كيماوي”، وأنه وافق “على العرض وأشرف على إنتاج داعش غاز الخردل طيلة 15 شهراً، وأضاف العفاري “هل أنا نادم على ذلك؟ لا أدري هل يمكنني استخدام مثل هذه الكلمات”.

وأضافت الصحيفة، أن “العفاري أوضح أنه عمل لدى داعش في قوام مجموعة من المختصين، ركبت وأنتجت سلاحاً كيماوياً استخدم لاحقاً ضد المدنيين والفصائل المسلحة المتحالفة مع الجيش الأمريكي والتحالف الدولي في القتال بالعراق وسوريا.