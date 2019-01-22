«الحج والعمرة» تطوّر خدمات الاقامه لضيوف الرحمن

مكة المكرمة- الوئام:

في إطار سعيها لتقديم ارقي الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ، وبما يحقق اهداف رؤية المملكة 2030، وإنفاذاً لمبادراتها، وقعت وزارة الحج والعمره مذكره تفاهم مع شركه oyo المتخصصه في مجال الضيافه الفندقيه.

وتهدف الاتفاقيه التي وقعها وزير الحج والعمره الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، مع الرئيس التنفيذي للشركه السيد ريتش اقارول الي تعزيز، وتطبيق المعايير الاساسيه لمقدمي خدمات الاقامه، والاسكان في المشاعر المقدسه.

كما تسعى الوزاره من خلال مذكره التفاهم الي تطبيق المعايير المعترف بها دوليا من خلال الدخول في شراكات مثمرة مع القطاع الخاص.

وسيتم مراجعه المعايير المحدده حالياً لمقدمي خدمات الاقامه والاسكان في المشاعر المقدسه في مكه المكرمه والمدينه المنوره في اشهر الحج.

ونصت الاتفاقيه على قيام شركه (oyo )بتشكيل فريق متكامل بالتعاون مع وزاره الحج والعمره لمراجعه المباني السكنيه للتحقق من جميع جوانب المعايير المقرره، حيث تهدف وزارة الحج والعمرة الي تحقيق واحده من اهم اهداف المملكة ٢٠٣٠ من خلال زياده اعداد المعتمرين الي ٣٠ مليون معتمر في السنه.

كما ستقوم الشركه بتوفير منصة لادارة الممتلكات لجميع مقدمي خدمه الإقامة لإدارة، ومراقبة عملها، والاستفادة من التكنولوجيا كأداة فعالة للتكامل، وتحقيق النتيجة المرجوة.

وتضمنت الاتفاقيه توفير لوحة تحكم إدارية من نفس النوع لفرقة العمل التابعة للوزارة لمراقبة مقاييس الأداء الرئيسية لكل مزود لخدمه الاقامه، والسكن في مواسم الحج والعمره بالاضافه الي تدريب وتطوير مهارات الشباب فيما يتعلق بتقديم الخدمات للحجاج.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة تدير ، وتنظم ٧٠٠٠ مجمع سكنى ،حيث يتم تشغيلها من قبل مقدمي خدمات الاقامه، والاسكان خلال موسم الحج.