حمدالله يحقق مع النصر رقما قياسيا في كأس خادم الحرمين

الوئام - متابعات

حقق اللاعب المغربي عبد الرازق حمدالله، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، رقما قياسيا، للمرة الأولى له في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد عبد الرزاق حمدالله أول لاعب يسجل أكثر من 7 أهداف في نسخة واحدة من بطولة كأس خادم الحرمين، منذ عودة البطولة عام 2008.

وفاز النصر، الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، على نظيره الفيحاء، بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل حمدالله سوبر هاتريك في شباك فريق الفيحاء، أمس، فيما كان أحرز هاتريك أمام فريق الجندل، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور ال64 من البطولة.