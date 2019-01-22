نيويورك تايمز: حان وقت كسر الصمت على فلسطين

واشنطن- الوئام:

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، السياسات الإسرائيلية ضد فلسطين، في مقال بعنوان حان وقت كسر الصمت على فلسطين.

وفي المقال حثت كاتبة المقال المحامية والناشطة الحقوقية الأمريكية ميشيل ألكسندر، المجتمع الدولي على التحدث بشجاعة عن الظلم الخطير في العصر الحديث، مثلما فعل مارتن لوثر كينغ، ضد الحرب في فيتنام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الثلاثاء.

وأضافت ألكسندر : يجب أن ندين تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، واستمرار احتلال الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وغزة، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي.

وقالت: يجب أن نسلط الضوء على معاملة إسرائيل للفلسطينيين عند نقاط التفتيش، والتفتيش الروتيني لمنازلهم، والقيود المفروضة على تحركاتهم، وصعوبة الحصول على السكن اللائق، والمدارس، والغذاء، والمستشفيات، والمياه النظيفة، وهي أزمات تمثل مشاهد الحياة اليومية لأغلبية الفلسطينيين.

وشددت ألكسندر على أهمية إدانة انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في فلسطين، معترفةً بأنها صمتت طويلاً عن واحدة من أبرز قضايا العصر الحديث، وهي القضية الفلسطينية، وأنها ليست الوحيدة التي اختارت الصمت، فحتى وقت قريب، ظل الكونغرس الأمريكي برمته صامتاً على كابوس انتهاكات حقوق الإنسان من جانب إسرائيل في فلسطين.