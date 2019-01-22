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المشغولة بغير السعوديين

تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك خالد

تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك خالد
weam.co/568867
ابها- الوئام:

أعلنت جامعة الملك خالد عن حاجتها لشغل وظائفها الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي ١٤٤٠-١٤٤١هـ بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها اعتبارا من الاحد القادم وحتى الخميس حسب الجهات والتخصصات الموجودة على الرابط أدناه:
https://www.kku.edu.sa/ar/node/7839/

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