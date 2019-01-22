100 مختص يكشفون حالات الموت المفاجئ في الرياض

الرياض- الوئام:

ناقش مختصون في مدينة الرياض مؤخراً حالات الموت المفاجئ ومستجدات كهربية القلب في المؤتمر الخامس لجمعية كهربية القلب الخليجية الذي عقد بالتعاون مع جمعية نظم القلب السعودية واستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من مائة مختص من مختلف الجنسيات وبحضور فاق الألفين من المهتمين بهذا المجال.

واكد الدكتور أحمد بن راشد الفقيه رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس جمعية نظم القلب السعودية أنه تم خلال هذا اللقاء العلمي العالمي عقد أكثر من اثنتي عشر جلسة تم خلالها عرضما يقارب من أربعين ورقة عمل متعلقة بمستجدات كهربية القلب.

ومن أبرز المحاور التي تم التطرق لها التحديات في تقييم حالات الموت المفاجئ والمستجدات حول الأجهزة المنظمة والمساعدة للقلب و أحدث ما توصل إليه العلم في التعامل مع حالات الرجفان الأذيني والتصوير الطبقي والصوتي والرنين المتعلق بكهربية القلب و المستجدات حول الأدوية المسيلة للدم و إضطرابات نبض القلب الوراثي وعمليات الدراسة الكهربية و طرق التعامل مع حالات الإضطراب المعقدة بالإضافة إلى عقد ورش عمل خاصة بالفنيين والممرضين.

كما أقيم على هامش المؤتمر معرضاً لأحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال كهربية القلب.

وبين الدكتور الفقيه بأن هذه اللقاءات العلمية المستمرة تأتي مواكبةً لأحدث المستجدات في كافة التخصصات المتعلقة بأمراض وجراحة القلب وتماشياً مع رؤية 2030 .

وتعتبر اضطرابات كهرباء القلب من الأمراض الشائعة جدّاً والمنتشرة بين الصغار والكبار، وتُعرف هذه الكهرباء بأنّها التي تقوم بالتحكّم في القلب وإيقاعه، والتي تؤثّر تأثيراً كبيراً في تنظيم ضرباته.

وتأتي أعراض اختلال كهرباء القلب على عدّة أشكال كالإحساس بالخفقان أو فقدان الوعي المفاجئ، وبصورة نادرة جدا الموت المفاجئ .

يذكر أن مجال كهربائية القلب شهد في السنوات الأخيرة الكثير من التطورات في التشخيص والعلاج لأمراض كهربائية القلب بكل أنواعها وأدت هذه التطورات إلى نجاح العمليات المعالجة لاضطراب كهربائية القلب بنسبة نجاح عاليه كما استحدثت تقنيات في الأجهزة المستخدمة في التشخيص والمعالجة، كالأجهزة ثلاثية البعاد والذكاء الاصطناعي وتقنية النانو.