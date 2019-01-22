دعوى قضائية ضد أشخاص دخلوا قاعة أفراح على حمار ودباب في صامطة

جازان- الوئام - إسماعيل الحكمي :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الجمعة الماضية مقطع فيديو يظهر من خلاله ممازحة شباب لصديقهم العريس أثناء فرحه.

وتضمنت تفاصيل المشاهد إدخال الحمار لقاعة الأفراح بصحبة دراجة نارية واستخدام طفاية الحريق أمام العريس والمدعوين حيث أثارت الحادثة جدل الكثير مشيرين إلى استهتار الشباب.

وقد أكد المواطن عبدالرحمن مباركي مالك القصر في حديث خاص لــ”الوئام” : أنه تقدم بدعوى قضائية للمحكمة العامة والجهات المختصة بمحافظة صامطة وذلك بتهمة ارتكاب المخالفات داخل القصر والتشهير بالقصر في مواقع التواصل الاجتماعي مما سبب التأثير على سمعة القصر.

وأكدت مصادر “الوئام” أنه تلقى محافظ وشرطة صامطة البلاغ بشأن الحادثة وتم رفع مافيه والتقارير إلى المحكمة العامة كما تم إرسال الخطابات للإستدعاء العاجل للشباب المتهمين بالحادثة وتطبيق كافة الأنظمة واللوائح القضائية بحقهم كونها قضية لامست الرآي العام ولاقت صدى كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكدت ذات المصادر أن الشباب الذين قاموا بالحادثة كان الغرض من التصرف هو الممازحة لصديقهم العريس.