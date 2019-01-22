خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير خارجية مملكة البحرين

الوئام - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مملكة البحرين.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.