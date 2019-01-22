التعليقات: 0

و استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير خارجية مملكة البحرين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير خارجية مملكة البحرين
weam.co/568885
الوئام - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مملكة البحرين.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

روابط ذات صلة

وزير خارجية البحرين يصل إلى الرياض

وزير خارجية البحرين يصل إلى الرياض

حالة الطقس: غبار وأتربة على نجران والرياض والقصيم

حالة الطقس: غبار وأتربة على نجران والرياض والقصيم

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق

عمليات كتابات العدل ترتفع 12% بعد التحول الرقمي للتوثيق

عمليات كتابات العدل ترتفع 12% بعد التحول الرقمي للتوثيق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>