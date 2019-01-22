وكالة روسية: راكب على متن طائرة متجهة إلى موسكو يطالب بتحويل مسارها إلى أفغانستان

الوئام - وكالات

قالت وكالة انترفاكس الروسية، إن راكبا على متن طائرة متجهة إلى موسكو يطالب بتحويل مسار الطائرة إلى أفغانستان.

وأفادت الوكالة أن أحد ركاب طائرة “أيروفلوت” سورغوت – موسكو، طالب بتغيير مسار الرحلة إلى أفغانستان.

وقال مصدر في خدمة مراقبة الحركة الجوية لإنترفاكس: “أثناء الرحلة، طالب أحد ركاب رحلة سورغوت-موسكو بتحويل مسار الطائرة إلى أفغانستان”، ولا معلومات عن الغرض من ذلك.

ووفق موقع مراقبة حركة الطيران FlightRadar، فقد حدث أمر طارئ على متن الطائرة، مشيرا إلى أن الطائرة غيرت مسارها.

وهبطت طائرة “آيروفلوت” المتجهة من سورغوت إلى موسكو في مطار خانتي مانسييسك، بعد أن تمكن طاقم الطائرة من اقناع الراكب الذي طالب بتغيير مسار الرحلة إلى كابول على الهبوط في مطار المدينة للتزود بالوقود.

ويشار إلى أن الطائرة قامت بتغيير مسارها فوق مدينة يغورسك. وكان من المفترض أن تصل مطار ” شيريميتيفو” في موسكو في 16:20 بتوقيت موسكو. وقال مصدر مطلع إن الراكب الذي طالب بتغيير مسار الطائرة هو مواطن روسي، يدعى بافل. ش، عمره 41 عاما، وهو من أصحاب السوابق، وجرت مقاضاته بتهمة عدم دفع النفقة والسرقة والمخالفات المرورية.

وأكد منسق برج المراقبة في مطار كابول الدولي أنه لم يتسلم أي اشعار من طائرة “ايروفلوت” التي اقلعت من مطار سورغوت.

وقال المنسق: “لم يصل أي إشعار أو بريد الكتروني أو طلب إلى المسؤولين عن إدارة الطائرات حول هذا الموضوع”.

وتواجد على متن الطائرة 69 راكبا، بما في ذلك طفل واحد، بالإضافة إلى سبعة من أفراد الطاقم.

وحتى الآن، علقت لجنة مكافحة الإرهاب، بأن الراكب الذي حاول اختطاف طائرة “آيروفلوت” ما زال داخلها.