“الأمر بالمعروف” تطلق الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين

الرياض- الوئام:

انطلق هذا الأسبوع بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الدبلوم التأهيلي بنسخته “الخامسة” للأعضاء المستجدين بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جميع فروع الرئاسة الـ “13” بالمملكة، ويشارك في الدبلوم (47) عضوا.

والدبلوم عبارة عن عام دراسي كامل، يتلقى فيه العضو المستجد في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معارف مكثفة في الجوانب الشرعية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى مواد نظامية وإنسانية ومهارية، ويعتمد الدبلوم على الجوانب النظرية والتطبيقية في الدراسة، ويعتبر الدبلوم أحد الاشتراطات لمباشرة العضو المستجد للعمل الميداني، إضافة إلى حصوله المسبق على الشهادة الجامعية في تخصص شرعي بتقدير لا يقل عن جيد جداً، وحصوله بعد ذلك على رخصة لقيادة العمل الميداني.

وينفذ الدبلوم المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى، حيث يمتلك خبرة أكاديمية في البرامج العلمية والتدريبية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على استثناء المستجدين لدى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوظائف الميدانية‏ من الفقرة (4) من المادة (الثانية) من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل والتي تنص على أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية، وقد أتاح هذا الاستثناء إيفاد المستجدين من أعضاء الهيئة من بداية إلتحاقهم بالعمل.