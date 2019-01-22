عالم آثار مصري يحدد موقع مقبرة كليوباترا وأنطونيو

الوئام - وكالات

قال عالم المصريات ووزير الدولة السابق لشؤون الآثار زاهي حواس مؤخرا خلال مؤتمر في إيطاليا إن “موقع قبر كليوبترا وأنطونيو موجود في منطقة تابوسيريس ماغنا، على بعد 30 كيلومترا منالأسكندرية”.

وأعرب حواس، عن شغفه بانتظار البدء بالكشف عن القبر المفقود لأنطونيو وكليوبترا، مضيفا أنه يأمل في العثور على قبرهما قريبا، وأنه يعتقد أنهما دفنا معا في القبر نفسه، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية.

وقال حواس “نحن قريبون جدا من العثور على الموقع الصحيح للقبر.. إننا على المسار الصحيح، ونحن نعلم أين سنبدأ أعمال الحفريات بالضبط”.

يشار إلى أن كليوبترا تعرف أيضا بأنها الملكة كليوباترا السابعة، وهي آخر ملوك الأسرة المقدونية، التي حكمت مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد، ووقعت في غرام القائد العسكري أنطونيو.

وبحسب الاعتقاد السائد، فقد أقدم أنطونيو وكليوبترا على الانتحار عام 30 قبل الميلاد، بعد الخسارة بموجهة قوات القائد الروماني أوكتافيوس، في معركة أكتيوم سنة 31 قبل الميلاد.