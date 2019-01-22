“هيئة المحاسبين” تنظم ندوة بعنوان “دور المحاسبة والمراجعة في تعزيز النزاهة”

الرياض- الوئام:

تقيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملتقى ” دور مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز النزاهة ” بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) يوم الأربعاء القادم 17/05/ 1440هـ الموافق 23/01/2019م، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في مكاتب المحاسبة والمراجعة وأصحاب العلاقة في مؤسسات القطاع العام والخاص.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الممارسات المهنية المحاسبية ودورها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي من خلال التعرف على الوضع الراهن لمهنة المحاسبة والمراجعة، والحوكمة وتعزيز النزاهة، بالإضافة لأدوات تعزيز النزاهة لدى المحاسب والحد من الفساد المالي.

ويأتي هذا الملتقى انسجاماً مع رؤية المملكة (2030)، وفي إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة (الرقابية والمالية والإدارية) وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها، بالإضافة لتنظيم (نزاهة) المتضمن عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

من جانبه، أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد عبد الله المغامس بان هذا الملتقى والذي يحظى بمشاركة نخبة متميزة من المختصين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة، يأتي انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وإدراكا لأهميتها الكبيرة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته، باعتبارها وسيلة فعالة لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة.

وتأكيداً لتوجه المملكة القوى لمواكبة هذا التطور وتسخيره لتعزيز مقومات اقتصادنا الوطني وبيان الدور الهام الذي تلعبه المهنة وما يمكن أن تقوم به مع جهات أخرى لحماية الاقتصاد الوطني. وايضاحاً لحجم المسئولية الملقاة على عاتق المنتسبين لمهنة المحاسبة والمراجعة أمام الله سبحانه و تعالي ثم أمام المجتمع، و الدور المطلوب منهم لحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين مع المنشآت التجارية، بل وصيانة مقدرات الاقتصاد الوطني ككل, وذلك من خلال الحرص على التحقق من صحة ودقة البيانات المالية وإبداء الرأي المهني حيالها بكل وضوح وموضوعية وتجرد دون محاباة لأحد.