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تدريب أكثر من 300 منسق ومنسقة أمن وسلامة بالمدارس على طفاية الحريق بالطائف

تدريب أكثر من 300 منسق ومنسقة أمن وسلامة بالمدارس على طفاية الحريق بالطائف
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الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، البرنامج التدريبي طفاية الحريق الآلية وكيفية التعامل معها, المعتمد من الإدارة العامة للأمن والسلامة بالوزارة لكافة مناطق ومحافظات المملكة, والتي تنفذه الشركة الوطنية لصناعة معدات مكافحة الحريق “نافكو”, على مسرح الإدارة بالفيصلية للبنين وعبر الشاشة المغلقة على مسرح التعليم للبنات,​ تحت إشراف ومتابعة مدير إدارة الأمن والسلامة سلطان الطلحي، ومساعدته ابتسام النفيعي, بحضور أكثر من 300 منسق ومنسقة أمن وسلامة بالمدارس ورياض الأطفال.

تناول البرنامج التدريبي التعريف بالمنتج “أنبوبة إطفاء الحريق الآلي”, ومواصفاته الفنية, وطريقة العمل, وتوصيات الاستخدام, كما استعرض البرنامج نظام الإطفاء الآلي لحماية التيار الكهربائي, ونماذج وإجراءات سلامة التركيب, ومميزات النظام, وتعليمات الفحص الدوري له, واختتم بالعديد من المداخلات والاستفسارات والرد عليها من قبل إدارة الأمن والسلامة.

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