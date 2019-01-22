مكة الجديدة والحج والعمرة.. محاور ملتقى “صفقة”

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي

انطلق أمس، ملتقى شباب أعمال مكة المكرمة “صفقة” بثلاث محاور رئيسية في ريادة الأعمال في خدمات الحج والعمرة، ومكة الفرص الجديدة، وإطلاق مسرع الأعمال السياحي خلال الفترة 21-23 يناير بهلتون المؤتمرات بمشروع جبل عمر.

ويحظى الملتقى، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الحج والعمرة وريادة الأعمال وعرض نماذج ناجحة في عدد من المجالات.

وأوضح رئيس لجنة ريادة الأعمال الاستاذ سلطان بن موفق أزهر، أن هناك خمسة أهداف استراتيجية للملتقى وهي تنمية قطاع ريادة الأعمال في مكة من خلال عرض الفرص، المعرفة وآليات النجاح وتمكين رواد الأعمال من التطور، وفتح الآفاق لأصحاب الأفكار الإبداعية بالإضافة إلى تطوير الخدمات في منظومتي الحج والعمرة بما يدعم احتياجات وزارة الحج وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وتدشين وإطلاق مسرع الأعمال، واستقطاب المشاريع والأفكارالمميزة كما سيتم عقد الشراكات وتيسير السبل للتواصل، التحالف وتوحيد الجهود.

وأضاف: نستهدف فئتين وهم الأفراد أصحاب الأفكار والعاملين في مجال السياحة والحج والعمرة، والجهات من خلال الجهات المختصة في السياحة و الحج والعمرة والجهات المختصة في ريادة الأعمال والاستثمار.

وبين “أزهر”، في اليوم الأول كان محور الملتقى ريادة الأعمال في خدمات الحج والعمرة ومناقشة الحج والعمرة رؤية طموحة وفرص النماء ومساحات للابداع بالإضافة إلى احتياجات حقيقية وتنافسية عالمية ومحاكاة نموذج جديد لتطوير الخدمات وإعادة تعريف التجربة والتقنية الحديثة وتعزيز الحضور والتفاعل الإنساني ونماذج محلية لمشاريع متطورة في خدمات الحج والعمرة، لافتًا إلى أن اليوم الثاني سيركز على مكة الفرص الجديدة بالتركيز على مكة المكرمة في رؤية 2030 ومكة المكرمة بوابة السياحة السعودية خلال إثراء تجربة الحاج و المعتمر كما سيتم مناقشة الابتكار والفرص السياحية اللامحدودة في المملكة العربية السعودية وبعض النماذج محلية وعالمية للنماء السياحي والخدمي.

وأكد “أزهر”، في اليوم الأخير للملتقى سيتم إطلاق مسرع الأعمال السياحي من ورشة عمل كبرى Innovation lab لتخريج وتصفية أول دفعة مشاركة في مسرع الأعمال، وسيتم استخدام تقنية Humman Cented Design بحيث يتم جمع المشاكل والمعوقات من الجهات الرسمية المعنية بخدمات الحج والعمرة “وزارة الحج، أمانة مكة، مؤسسات الطوافة، رئاسة الحرمين” كما سيتم عرضها على المتأهلين للورشة كفرص تطوير ليقوموا بتحويلها إلى مشاريع، أفكار ومبادرات خدمية، تقنية وتجارية، وسيتم اختيار أفضل الأفكار والمشاريع للتأهل للدفعة الأولى من مسرع الأعمال.