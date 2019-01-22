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عزف الكمان وقراءة النوتة

افتتاح معهد لتعليم الموسيقى للرجال والسيدات في الرياض

افتتاح معهد لتعليم الموسيقى للرجال والسيدات في الرياض
weam.co/568948
الرياض- الوئام:

افتتح الفنان محمود سرور، عازف الكمان، معهدا لتعليم عزف الكمان، بالرياض، اليوم الثلاثاء.

وقال سرور، في بيان، إن المعهد سيكون بإشرافه، ويضم أساتذة موسيقى من مصر، ويحتوي على فصول دراسية لتعليم عزف آلة الكمان والنوتة الموسيقية، إضافة إلى استديو لتسجيل الأعمال الغنائية للفنانين وطلاب المعهد، كما يضم فصولا دراسية للنساء.

وكان الفنان سرور وجه دعوة لمتابعيه بمواقع التواصل لحضور حفل الافتتاح، بمقر المعهد.

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