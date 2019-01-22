أحد أهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعية يتحدث لـ”الوئام” :لم يكن معي سوى ريال ولم استطع توفير حليب إبني .. فبكيت

يقولون أن كل رجل لديه ألمه الخاص، أخطاء من الماضي تلاحقه، أصداء لأصواتها، قد يلاحظ البعض آثارا لتلك الآلام، لكن صاحبها يعرف أسمائها، تهمس له أثناء الليل كـ”جوقة عذاب”، رجل مر بكل ذلك يستطيع بعدها أن يقف شامخا ليقول أنا “أبو فهد”.

في حوار خاص لـ”الوئام” يتحدث “أبو فهد” أحد أهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا سناب شات ، للحديث عن حياته، نجاحاته وإخفاقاته، موضحا ما شكل اسمه الحالي، وجعله يلفت الانتباه والتركيز فور سماعه، يسطر ابن الحوية (الطائف) الشهير بـ”أبو فهد” أروع الأمثلة في تحقيق الهدف والوصول للقمة رغم كل التحديات التي واجهته.

فبعد محاولته الانتحار ذات يأس، إلى فضاءات أرحب وأكبر، هازما الدمعة ومنتصرا للابتسامة، في حياته، مصدرا روحه المثابرة لملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

◄ الحديث عن الماضي حديث ذو شجون وحتما ستتذكر لنا يا أبا فهد أياما جميله وأياما عصيبة فأين كنت وكيف واجهت وخرجت للمجتمع ولعالمك الافتراضي؟

يرجع أبو فهد رأسه مطرقا وكأنه يبحر في الماضي بعين لامعة: أنا.. صالح العتيبي، الذي رفض المجتمع يوما ما الوقوف معه نظرا لسوء حالته المالية، والكل ابتعد ورفض النظر لأي موضوع من مواضيع حياتي.. بدأت حياتي بالحوية كأي شاب سعودي لديه همه مكفاحا، ولكن الواقع أحيانا يفرض نفسه.

◄هل توظفت بوظيفة حكومية؟

يقول “أبو فهد” متمسكا بدمعته داخل عينيه: يسترسل: توظفت بوظيفة حكومية من أجل أن افتح لي بيت وأكون أسرة، وبالفعل حدث ولكن سرعان ما انتهت بسبب تراكم الديوان والمطالبات المالية.

ويكمل بنبرة هادئة: حدث الطلاق وهذا أكبر آلم مررت به وبدأت المشاكل تنهال علىّ من كل صوب حتى قررت مغادرة الطائف والاستقرار بجدة حينها كنت اصوم من الجوع وذات يوم كنت جائع ومعي ريال واحد فقط فاحترت ماذا اشتري به ماء او فطيرة لوزين وهذا الموقف المني وجعلني ابكي على الفقر الذي امر به.

◄وكيف حالك عندما اعتمدت على نفسك؟

ما أن بدأت أعتمد على نفسي حتى رأيت أصحاب المطالب يطاردونني من كل صوب، فقررت أن أبيع ملابس نسائية تصنعها أمي، وأنا أقوم ببيعها على البسطات بكل من الحوية ومكة وجدة، ولكن فشلت فشلا ذريعا، لم أبع أي شيء إطلاقا”.. يقولها في لهجة مازحة الحظ لم يبتسم لي رغم ابتسامة أمي لي بأن الله سيعوضنا خيرا .

◄وماذا عن المفاجأة الكبرى؟

يستكمل “أبو فهد” رحلة حياته مستطردا وكاشفا عن المفاجأة الكبرى: فكرت في العمل في مطعم أو أي شيء حتى لو كانت الوظيفة مخالفه من أجل الحصول على المال، لكن للأسف لا جدوى من ذلك، ولا أخفيك سرا إنني فكرت يوما بالانتحار، والسبب أنني لم أستطع توفير لقمة لأبنائي، وحتى حليب ابني فهد لم يكن معي ثمنه، وهذا أتعبني وشكل موقفا مأساويا لي، ونبهني لأمور مهمة في حياتي، عندها رجعت للطائف بعد معاناة بجدة وعند العودة قبض علىّ بمبلغ 18 ألف ريال، وكنت أصرخ بأعلى صوتي عند الدخول لمكتب الحقوق بالطايف، حتى جاء الفرج من حيث لا أحتسب فقد سمع صوتي رجل قادم من الرياض لزيارة مسؤول بمكتب الحقوق، وأخرج مبلغا وسدد ما علي.

يطلق أبو فهد زفرة في الهواء الطلق، ويقول: “هنا انتهت أول المعاناة.. ولكن بقي الكثير والكثير.”

◄ وماذا بعد؟

يتابع أبو فهد: عدت لجدة واستأجرت شقة سكنية وبعد مرور شهرين تم طردي من الشقة ولا أعلم إلى أين أتجه.. ضاقت بي الأرض، فمشيت في إحدى الطرق ووجدت شخصا لن أذكر اسمه جلس معي وقال: أنت تصلح ممثلا وأنصحك ان تتجه لجمعية الثقافة والفنون بجدة، وأخذني معه، وبالفعل وجدت نفسي بينهم.

◄ماحكاية الجوال وحساب السناب شات الشهير؟

قررت شراء جوال لكي افتح حساب بالسناب شات لان جوالي ابو كاميرا فأتجهت لمحلات الجوالات ابحث عن اقساط للحصول على جوال ولكن لم يعطيني احد جوال فأتصلت بشقيقتي تسكن بجدة وقلت لها ابي جوال من اجل افتح حساب سناب شات فبادرت واعطتني المبلغ وفورا اتجهت لمحل الجوالات وشريت جوال وفتحت الحساب وبدأت اظهر لي مقاطع .. وبعد أن فتح الله لي من واسع رزقه ذهبت لشقيقتي واهديتها أشياء هي كانت تحلم بها سابقا .. فحققتها لها .

◄صف لنا أحوال أبو فهد في جورجيا؟

شيئا فشيئا، استطعت توفير مبلغ لأول سفرية إلى جورجيا وهنا بدأت رحلتي مع سناب شات، وعملت سنابات على مدار 24 ساعة، وكان الحضور قليلا في البداية، وكنت أفرح بالمعجب الواحد الذي يتفاعل، حتى تزايد العدد وصرت أدخل من السناب شيئا بسيطا.

◄وماذا يمثل حادث العائلة الكويتية الذي نقل “أبو فهد” للشهرة؟

رجعت لجدة وأكملت مع جمعية الثقافة والفنون، وبعد عدة أيام؛ قررت الزواج وجمعت مبلغ قرابة 54 ألف ريال، واتصلت بالوالده وأبلغتها بالزواج من الثانية، فكانت أسعد الناس بهذا الخبر، وقررت السكن معها بالغرفة المجاورة، وبالفعل حدث ما حدث وتزوجت، واتجهت بزوجتي لجورجيا لقضاء شهر العسل، وحدث هناك حادث لعائلة كويتيه توفيت الأم، وأصيب الأب، وبقي الأطفال بعنايتي أنا وزوجتي، ومن هنا انطلقت الشهرة، واستمر الأبناء عندي قرابة 15 يوما وعند العودة لأرض الوطن، شعرت أن المتابعين يزدادون بحجم كبير، فقررت حينها التنقل من مكان لمكان من أجل التصوير وجلب متابعين، والحمد لله حصل ما حدث حتى وصل عدد المتابعين اليوم 4 ملايين متابع يوميا.

◄أبو فهد.. احك لنا: ماذا عن علاقتك مع رجال الأعمال

يبتسم “أبو فهد” ويقول: أصدقائي من رجال الأعمال كثر وأكن لهم التقدير والاحترام سواء داخل المملكة أو خارجها ولا أكاد أزور مدينة أحدهم إلا أزوره والتقي به.