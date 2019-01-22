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هيئة الاتصالات تعلن نتائج مزاد رخص الطيف الترددي لنطاقي (2300) (2600) ميجاهرتز

هيئة الاتصالات تعلن نتائج مزاد رخص الطيف الترددي لنطاقي (2300) (2600) ميجاهرتز
weam.co/568963
واس- الوئام:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم, نتائج مزاد رخص الطيف الترددي للنطاقين (2300)، (2600) ميجاهرتز، الذي تنافست خلاله الشركات الحاصلة على الرخص الموحدة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة (شركة الاتصالات السعودية، شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”) للحصول على ترددات بمجموع عرض نطاق (290) ميجاهرتز، حيث أدت نتائج المزاد إلى رفع مجموع الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة من (420) ميجاهرتز إلى (710) ميجاهرتز بزيادة تقدر بنسبة (70%).

وحصلت جميع الشركات الثلاث المشاركة في هذا المزاد على ترددات متصلة عريضة النطاق تتيح لها تقديم أحدث خدمات الاتصالات المتنقلة باستخدام تقنيات الجيل الرابع المطور وتقنيات الجيل الخامس المستقبلية.

وتسهم زيادة الطيف التردي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة في تحسين سرعة الإنترنت ورفع جودة خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لتحقيق أهداف قطاع الاتصالاتوتقنية المعلومات ضمن رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تعد من الدول السباقة في المنطقة بطرح النطاقات الترددية للمنافسة من خلال أساليب حديثة تتمثل في مزادات يتم تصميمها وفق أفضل الممارسات الدولية.

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