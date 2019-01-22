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ضمن تسوية اتهامه بالتهرب الضريبي

الحبس عامين لرونالدو مع استبدال العقوبة بغرامة مالية

الحبس عامين لرونالدو مع استبدال العقوبة بغرامة مالية
weam.co/568965

حكم على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بالحبس لمدة عامين مع استبدال العقوبة بغرامة مالية تضاف إلى المبلغ الهائل الذي سيدفعه للسلطات المالية الإسبانية، ضمن تسوية معها لإقفال ملف اتهامه بالتهرب من دفع الضرائب، وعلى غرار ما حصل مع غريمه السابق في برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تم استبدال عقوبة السجن بمبلغ مالي قدره 356 ألف يورو.

كما أصدرت المحكمة في مدريد حكمًا بمعاقبة نجم ريال مدريد السابق بمبلغ 3,2 مليون يورو، دون أن تحدد ما إذا كانت ستضاف إلى مبلغ الـ18,8 مليون يورو الذي تم الاتفاق عليه في يونيو الماضي بين فريق الدفاع عن رونالدو والسلطات المالية الإسبانية.

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