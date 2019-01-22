اندلاع حريق في عدد من المركبات بالإسكان الجنوبي بجدة (صور)

جدة- الوئام- حجب العصيمي:

أحال الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم الثلاثاء، حادث اندلاع حريق في عدد من المركبات بالإسكان الجنوبي جنوب محافظة جدة، للجهات المختصة.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بالأرواح، مشيرًا إلى أنه لعدم وجود قرائن يمكن الاستدلال من خلالها على عرضية الحادث تم إحالته للجهات المختصة.

وقال إن الحريق نشب فجرًا في عدد من المركبات المتوقفة في إطار مواقف إحدى البنايات ضمن عمارات الإسكان الجنوبي جنوب محافظة جدة، تضرر منها بشكل مباشر عشر سيارات فيما تأثر عدد آخر من المركبات نتيجة اللهف الحراري وترسبات الدخان التي غطت أرجاء منطقة الحريق.

وتابع: “مع وصول الفرق لموقع الحادث كانت ألسنة اللهب تتصاعد في عدد من المركبات تشكلت منها سحب كثيفة من الدخان وتم السيطرة على الحريق في حينه من قبل فرق الدفاع المدني دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح”.