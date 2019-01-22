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برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ

بالفيديو: رياض الأطفال بالطائف تشارك بمبادرة تكنولوجيا التواصل الفعال بملتقى الطفولة المبكرة

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الطائف- الوئام- عبدالله العازمي:

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، في ملتقى “الطفولة المبكرةً الرؤية ومقومات النجاح”, الذي تنظمه وكالة الأداء التعليمي ممثلة في إدارة الطفولة المبكرة في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض, برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ, وحضور نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وحضور مدير عام تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي، ومديري التعليم بالإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات، وعدد من مديرات الطفولة المبكرة.

وجاءت مشاركة تعليم الطائف، ممثلة في مبادرة تكنولوجيا التواصل الفعال “الروضة والأسرة”, قدمتها مديرة إدارة رياض الأطفال بالطائف فاطمة بنت محمد العتيبي, التي تهدف إلى الوعي بأهمية البرنامج اليومي لتنمية المهارات باستخدام التكنولوجيا, وتكوين علاقة قوية بين الروضة والبيت للوصول بالطفل للإنسان المتكامل, وتطوير خدمات التعليم لمواكبة التطور التقني تزامنًا مع رؤية المملكة 2030.

وتنطلق فكرة المبادرة من أهمية استخدام تقنية الواقع المعزز, وتفعيل التطبيق الإلكتروني HP Reveal في تحقيق التواصل الفعال بين الأسرة والروضة, ونقل الواقع الفعلي لممارسة الأطفال للأنشطة اليومية خلال فترات البرنامج اليومي بالروضة, كذلك نقل دور الأسرة في تنمية مهارات الطفل.

وكان اللقاء الوزاري، ناقش اليوم عددًا من الموضوعات تخص الطفولة المبكرة، إضافة إلى الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مجال الطفولة المبكرة في التعليم.

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