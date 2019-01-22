تركي آل الشيخ يعلن الاستراتيجية الجديدة لهيئة الترفيه

الوئام-متابعات

كشف رئيس هيئة الترفيه،تركي بن عبد المحسن آل الشيخ ،اليوم، عن الاستراتيجية الجديدة لهيئة الترفيه.

و أعلن آل الشيخ في مؤتمر صحفي بدأ منذ قليل عن تنظيم الهيئة العامة للترفيه مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم ومسابقة أجمل صوت لرفع الآذان ومسابقة الفاروق ومسابقة رحلة الهجرة بجوائز ضخمة

وقال آل الشيخ: “نعمل على تنفيذ مسابقة دينية خلال شهر رمضان المبارك كأجمل تلاوة وأجمل صوت لرفع الأذان لجميع المسلمين ، وجوائزها ملايين الريالات.

وأشار آل الشيخ أن هدف الهيئة أن تكون من العشرة الأوائل في الترفيه.

كما فاجأ آل الشيخ الجمهور السعودي بإنه من اليوم سيتم إصدار تراخيص للعزف الموسيقي والعروض الغنائية والعروض الحية في المطاعم، كما سيتم انشاء ساحات خاصة لمهارات القيادة بالتعاون مع هيئة الرياضة

وأن الهيئة تعمل على تنفيذ مسابقة كبرى لجنودنا البواسل ، ، و مسابقة تميمة الترفيه و الشخصية السعودية للأطفال .

وجمع تركي آل الشيخ الممثلين عبدالله السدحان و ناصر القصبي على مسرح مؤتمر الترفيه معلنا عن عمل تلفزيوني يجمعهما قريباً