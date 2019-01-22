هل فكرت في قطع شجرة أو إتلاف شئ من مرفق عام ؟.. النيابة توضح العقوبة

الوئام-متابعات

أوضحت النيابة العامة عقوبة من تعمد إتلاف تمديدات المرافق العامة أو تعطيلها أو قطعها.

وأشار حساب النيابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى أن كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصيلا أو شريكا، تعين مساءلته جزائيا، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، متى زادت قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال.

وأكدت النيابة أن العقوبة تصل إلى 100 ألف ريال و السجن لعامين أو إحدى العقوبتين مع تحمل الجاني تكلفة نشر النطق بالحكم في إحدى الصحف أو وسيلة نشر أخرى