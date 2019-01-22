اليمن يترقب تعديلا وزاريا قريبا جدا

الوئام - متابعات

يترقب اليمن تعديلات وزارية محدودة ستتم في الحكومة اليمنية التي يقودها رئيس الوزراء معين عبد الملك قريبا، يستهدف تعزيز أدائها في الجوانب الخدمية.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، نقلا عن مصادر، بأن التعديل الوزاري سيشمل عددا محدودا من الوزارات ذات الطابع الخدمي لتلافي القصور الحاصل في هذا الجانب، وبما يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وتلافي أوجه القصور الحاصل بعد التعديلات التي أدخلت من قبل وأدت إلى تحسين الأداء في القطاع الاقتصادي وفي قطاع الطاقة.

وأضافت المصادر أن التعديلات ستطال أيضا السلك الدبلوماسي بإجراء تغييرات في عدد من السفارات اليمنية بالخارج، بهدف رفع مستوى الأداء الدبلوماسي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ اليمن.