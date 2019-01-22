مقارنات مرجعية تستهدف القيادات النسائية بتعليم الطائف

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات بالطائف الاستاذة مها الزايدي صباح اليوم الثلاثاء البرنامج التدريبي ( المقارنة المرجعية ) والمنعقد بمركز الطائف العلمي، لمدة ثلاثة أيام تدريبية، والتي تنظمه إدارة الإشراف التربوي بقيادة مديرة الإدارة هند الزرقي، بالتعاون مع إدارة التخطيط والمعلومات، وتنفذه مشرفة التخطيط وجدا الهذلي، مستهدفًا القيادات الإشرافية في الميدان من مديرات المكاتب الداخلية، ورئيسات الشؤون التعليمية بالمكاتب الخارجية، ورئيسات الأقسام بإدارة الإشراف، ومشرفات القيادة المدرسية بمكاتب التعليم الداخلية والخارجية.

وذكرت مديرة الإشراف التربوي في كلمتها أن برنامج المقارنة المرجعية يهدف إلى تزويد القيادات الإشرافية بالمتطلبات الأساسية لتطبيق المقارنة المرجعية، معتمدًا على خطة عمل في الميدان التربوي، ومستهدفًا المدارس لعمل المقارنات المرجعية، لتحقيق أداء جيد للتحصيل الدراسي .

تناول البرنامج عددًا من المحاور شملت الإلمام بمفهوم المقارنة المرجعية ومؤشرات قياس الأداء ،و التعريف بأنماط وأهداف وأهميةالمقارنة المرجعية ، مع توضيح وشرح للمهارات وللعدد البياني اللازم لإجراء المقارنة المرجعية ، فيما سيتم في نهاية البرنامج التدريبي صياغة وثيقة مقترحة لمقارنة مرجعية بين مدرستين تعليميتين .