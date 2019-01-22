بومبيو يتهم إيران بمواصلة انتهاك حرية واستقلال العراق

وقال بومبيو في كلمته بؤتمر دافوس الثلاثاء إن “تهديد الجمهورية الإيرانية حقيقي جدا، في اليمن وسوريا ولبنان. إيران أيضا تسعى جاهدة للحد من حرية العراق واستقلاله، في كل هذه الأماكن لا تزال إيران عنصرا فاعلا”.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي إلى الملف اليمني، إذ أعرب عن أمله في “تحقيق تقدم في ملف الأزمة اليمنية”.

وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني، أوضح بومبيو أن هناك “طرقا” لتشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف الحوار، مضيفا: “هناك جهود لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وحول الوضع في الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تحتاج إلى تحالفات مع بعض الدول، من أجل ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: “نحتاج إلى تحالفات مع بعض الدول من أجل ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط. نعمل على تحالف يمكن الدول في الشرق الأوسط بأن تدافع عن نفسها مجتمعا مع الولايات المتحدة”.

وتابع: “أخذنا وعودا من جميع حلفائنا في المنطقة، وهذا يعتبر عنصرا مهما في معالجة المشاكل في المنطقة”.