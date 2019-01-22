بقدم من أصول عراقية وشهادة ميلاد سورية .. قطر تفوز على العراق

وسجل هدف الفوز لمنتخب “العنابي” اللاعب بسام الراوي، ذو الأصول العراقية والذي ولد في سوريا ويحمل الجنسية القطرية، طبقا للمعلومات الواردة على صفحته في موقع “ويكيبيديا”.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة محاولات قطرية لتسجيل الهدف الأول، إلا أنها اصطدمت بصلابة الدفاع العراقي.

وأهدر عبد الكريم حسن فرصة ذهبية للتسجيل لقطر في الدقيقة الرابعة، حيث اصطدمت كرته في عارضة المرمى العراقي.

وحاول المعز علي اختراق منطقة جزاء العراق ثم التحم بحارس المرمى جلال حسن وسقط أرضا مطالبا بركلة جزاء، إلا أن الحكم لم يحتسب سوى ركلة مرمى لأسود الرافدين.

وعمد المنتخب العراقي على اللعب بتمرير الكرات في العمق القطري، إلا أن كل محاولات اللاعبين لم تنجح.

وقام حسين علي في الدقيقة 14 بمراوغة رائعة ثم أرسل بينية طولية في عمق دفاع منتخب قطر، لكن خروج الحارس القطري سعد الشيب منع مهند علي من فرصة خطيرة للمنتخب العراقي.

وارتكب أكرم عفيف في الدقيقة 24 خطأ استغله مهند علي مهاجم المنتخب العراقي، والذي انطلق بالكرة نحو مرمى قطر منفردا، ولكن خروج سعد الشيب أنهى الهجمة.

وفي الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول، تبادل الفريقان الهجمات السريعة المرتدة، والتي لم تفلح في هز الشباك.

وانطلق الشوط الثاني من المباراة بضغط قطري في منتصف الملعب العراقي والذي ردّ بهجوم مضاد ولكنه لم يكن على درجة عالية من الخطورة.

ولعب علي حصني عرضية خطيرة للعراق من جهة اليسار، إلا أن خروج حارس قطر حال دون وصولها لمهند علي.

وانفرد أكرم عفيف لاعب قطر بالمرمى العراقي، إلا أن اللاعب أضاع الفرصة، وسط حالة من الذهول التي بدت على اللاعبين بمقاعد البدلاء القطرية.

وسجل اللاعب بسام الراوي أولى أهداف “العنابي” في الدقيقة 62، عبر تسديدة مقوسة رائعة من كرة ثابتة جهة اليسار.

وعقب الهداف، تواصل الضغط القطري على المرمى العراقي، في حين بدأ التعب والإعياء يظهر على لاعبي “أسود الرافدين”.

وبعد الدقيقة 78، انتفض المنتخب العراقي مجددا، حيث أتيحت أمامه أكثر من فرصة للتعديل، إلا أن لاعبيه لم يفلحوا في تحويل الكرة لداخل الشباك العراقية.

وستقابل قطر في لقاء ربع نهائي البطولة كوريا الجنوبية، في حين ستجمع باقي المباريات في هذا الدور كلا من، فيتنام واليابان، الصين وإيران، والإمارات وأستراليا.