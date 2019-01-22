مجلس الشيوخ يصوت هذا الأسبوع على مقترح ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي

أعلن ترامب، السبت الماضي، عن خطته المنتظرة لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي تشهده الولايات المتحدة.

وقال ترامب في كلمة له بالبيت الأبيض، إن خطته لإعادة فتح الحكومة تشمل توفير 800 مليون دولار كدعم إنساني عاجل، و850 مليون آخرين للتصدي للمخدرات.

وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا إقامة جدار لحماية الحدود. وهذا يتطلب تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار.

وتشمل الخطة أيضًا، بحسب ما قاله ترامب، تمديد قانون الحماية للمهاجرين 3 سنوات وهم المطالَبين حاليًا بمغادرة أمريكا (برنامج داكا).

وأشار ترامب إلى أنه تعهد في حملته الانتخابية بمعالجة مشاكل الهجرة ولابد من قانون جديد يعبر عن التطلعات الأمريكية، ويجب الوصول إلى حل لأزمة الإغلاق الحكومي والابتعاد عن الأصوات التي لاتريد التوافق.

وأوضح أنه إذا تم تشييد جدار فولاذي على الحدود الجنوبية، فستتراجع مشاكل المخدرات وتهريب البشر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن حل كل التحديات المتعلقة بالهجرة، والأولوية هي توفير الحماية الضرورية لحدودنا وطرح إصلاحات جيدة.