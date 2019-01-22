ضبط مستودع عطارة به مخالفات عضوية

الوئام - جدة

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عدداً من المخالفات لنظام الزراعة العضوية المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، عند قيامها بجولة رقابية على بعض منافذ بيع المنتجات العضوية في محافظة جده، للتدقيق في وجود شعار الشركة المانحة والتأكد من وجود الشعار السعودي على عبوة المنتج العضوي من عدمه، و من وجود شهادة توثيق للمنتج . والتأكيد على فرز المنتجات العضوية عن غيرها وتصنيف هذه المنتجات في أرفف مخصصة فيها من خلال وجود لوحة (منتجات عضوية) تندرج اسفلها هذه المنتجات بكل وضوح للمستهلك .

وضبطت الفرق الميدانية مخالفة لنظام الزراعة العضوية في منفذ بيع (مستودع للبيع بالجملة لمنتوجات العطارة) في محافظة جده تمثلت في عرض منتجات تقليدية على أنها منتجات عضوية، وعرض منتجات عضوية لا تحمل شعار المنتج العضوي ولا تحمل شهادة توثيق المنتج.