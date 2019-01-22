” برناوي” ينضم للعميد و “المزيعل” خارج الحسابات

الوئام - جده - أحمد الشمراني

وقعت إدارة نادي الاتحاد مع اللاعب ياسين برناوي ( ظهير ايمن ) بنظام الاعارة قادماً من نادي القادسيه وسينضم برناوي للكتيبة الاتحاديه حتى نهاية الموسم، مع احقية شراء عقده عقب نهاية فترة الاعارة ، وسيتواجد اللاعب في تدريبات الاتحاد غداً التحضيرية للقاء الشباب المقرر اقامته يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين .

وعلى صعيد متصل طلب مدرب الفريق الاتحادي سلافين بيليتش الاستغناء عن اللاعب عمر المزيعل لعدم الحاجه لخدماته في الفتره المقبله حيث تقوم إدارة ⁧نادي الاتحاد⁩ متمثله في رئيس مجلس الادارة المهندس لؤي ناظر بالتواصل ايضاً مع عدد من اللاعبين المحليين الذين تم تحويلهم بالفترة الأخيره للفريق الرديف بقرار من الجهاز الفني لتوقيع مخالصات نهائية أو إعارتهم حتى يتم تسجيل المحترفين المنضمين مؤخراً للفريق الاتحادي ،