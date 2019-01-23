تسريب أسعار هواتف جالاكسي الجديدة

الوئام - متابعات

كشف تسريب جديد حصلت عليه صحيفة ميرور البريطانية عن أسعار الهواتف الذكية التي تخطط شركة سامسونج Samsung لإطلاقها أواخر فبراير المقبل، ومن بينها جالاكسي S10.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن هاتف جالاكسي S10 Lite النسخة العادية سيتوفر بسعر 900 دولار أمريكي، ويأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية سعة 6 جيجا بايت، إضافة إلى معالج قوي وسريع.

وسيتم طرح هاتف جالاكسي S10 بسعر 1057 دولاراً، إذ يأتي الجهاز بذاكرة تخزين سعتها 512 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعة 6 جيجابايت، وبسعر 1340 دولاراً لنسخة ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجابايت.

أما بالنسبة لهاتف جالاكسي S10 Plus، فيأتي بسعر 1200 دولار أمريكي، وهو مزود بذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت، وسعر 1475 دولاراً للذاكرة العشوائية 8 جيجابايت.

وهناك أيضاً نسخة جالاكسي S10 Plus، ويأتي مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت و1 تيرا بايت من التخزين الداخلي، وبحسب التسريبات سيكون سعر الهاتف 1800 دولار.