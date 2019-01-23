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فورين بولسي تختار ولي العهد ضمن قائمة المفكرين المائة السنوية

فورين بولسي تختار ولي العهد ضمن قائمة المفكرين المائة السنوية
weam.co/569036
الوئام - متابعات

اختارت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن قائمتها السنوية “المفكرين العالميين الـ 100”.

وجاء سمو ولي العهد ضمن قائمة ما تحت الأربعين التي ضمت شخصيات عالمية من بينها: رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن، ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، ومستشار النمسا سابستيان كورتز،، والنائبة الديمقراطية الأمريكية الكسندريا أوكازيو كورتيز، أصغر نائبة فى تاريخ الكونجرس، ورئيس وزراء أيرلندا ليو فار ادكار، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيفن ميلر.

وذكرت المجلة المختصة في الشؤون السياسية الخارجية، أنه على الرغم من محاولات افتعال الأزمات ضد السعودية وولي عهدها، إلا أنه لا يزال يواصل التقدم بالمملكة ومستقبلها بكل جرأة وقوة، ويواصل العمل على إنهاء الاعتماد على النفط، ووضع الكثير من المبادرات المهمة والمؤثرة التي ستشكل الشرق الأوسط لأجيال مقبلة.

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