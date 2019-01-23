هطول امطار في جازان وعسير والباحة والطائف

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاربعاء الموافق 23-1-2019 أن يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من مناطق نجران والرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية .

أما الرياح السطحية على البحر الأحمر فهي شمالية الى شمالية غربية على الجزء الاوسط والشمالي وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

أما الرياح السطحية على الخليج العربي فهي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف الموج الى متوسط.