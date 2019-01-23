مدريد- الوئام:

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على إشبيلية في استاد رامون سانشيز اليوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 17 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا 2018-19.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

صعد البلاوجرانا إلى دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا، بعدما تغلبوا على فريق ليفانتي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقبل هدفين أما في الدوري فكانت آخر مباريات الفريق أمام ليجانيس وحققوا الفوز بثلاثية مقابل هدف.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

وبهذا الانتصار ظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق خمس نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 20 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 14 مباراة، وتعادلوا في أربع، وتلقوا هزيمتين فقط.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

على الجانب الآخر خسر إشبيلية مباراته الأخيرة على يد ريال مدريد بهدفين دون رد في الجولة الـ20 من الدوري الإٍسباني، خاض الفريق حتى الآن 20 مباراة، واستطاع أن يضع نفسه في المراكز الأولى في جدول ترتيب الليجا وبالتحديد في المركز الرابع برصيد 33 نقطة، خلف الميرينجي صاحب المركز الثالث.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في تسع مباريات، وتعادل في ست، بينما كانت الخسارة حاضرة في خمس مواجهات.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

سيفتقد برشلونة في اللقاء ضد إشبيلية الثنائي رافينيا وصامويل أوتيتي بداعي الإصابة، ولن يفتقد البلاوجرانا أي لاعب آخر بداعي الإصابة أو الإيقاف.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

لن يقوم إيرنستو فالفيردي بتغيير طريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي لونجليه وبيكيه في قلب الدفاع، بينما سيتكون خط الوسط من الثلاثي، فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش، وسيقود الهجوم الثلاثي كوتينيو، سواريز، ميسي.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

موعد مباراة برشلونة واشبيلية والقنوات الناقلة

البطولة: كأس ملك اسبانيا

المباراة: إشبيلية ضد برشلونة

الملعب: رامون سانشيز

الموعد: الأربعاء 23 يناير 2019،17 جمادى الأولى 1440 هجريًا،23:30 بتوقيت السعودية، 22:30 بتوقيت مصر

الحكم: كارلوس ديل سيرو غراندي

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 3

Gol TV spain

TVE La 1 Madrid

Sport TV 3

beIN SPORTS HD 3