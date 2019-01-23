جدة- الوئام:

يفتح ملعب استاد مدينة الملك عبدلله الرياضية (الجوهرة المشعة) أبوابه لاستضافة مباراة مرتقبة للغاية تلك التي ستجمع بين الأهلي والوحدة، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019، الموافق 17 جمادى الأولى 1440 هجريًا، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الوحدة بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

كان الأهلي قد صعد لدور الـ16 من البطولة، وذلك بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق على النجوم بهدف نظيف، بينما تأهل الوحدة بعد تحقيق فوز مماثل على حساب العروبة بنفس النتيجة ليلتقيا معاً في ثمن النهائي.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الوحدة بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

سيغيب عن تشكيلة الأهلي ما يقرب من ثمانية لاعبين بسبب كأس آسيا أبرزهم على الإطلاق المهاجم السوري عمر السومة، عدا ذلك كل العناصر متاحة لمواجهة الوحدة.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الوحدة بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

سيبدأ المدرب الأرجنتيني باولو جويدو بنفس طريقته المعتادة في المباريات السابقة، والتي جاءت على النحو الآتي:

ياسر المسيليم-محمد عبد الشافي – أليكسس – باولو دياز – سعيد المولد-جوزيف – يوسف سعد الحربي-سلمان المؤشر – عبد الفتاح عسيري – دجانيني-رانجي

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الوحدة بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

وسيفتقد فريق الوحدة في هذا اللقاء للاعب تيسير الجاسم بداعي الإصابة، عدا ذلك ستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب أحمد حسام ميدو استعداداً لخوض هذه المواجهة.

سيبدأ المدرب المصري بنفس طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق منذ توليه مسئولية تدريب الفريق والتي جاءت على النحو الآتي :

محمد عواد-ساري عمرو – ريناتو شافيز – عبد لله الزوري – فواز الصقور-وليد باخشوين-روميلو أوتيرو – علي النمر – عبدلله المالكي – ماركوس جيليرمي-أحمد عبده جابر.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الوحدة بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال

المباراة: الأهلي ضد الوحدة

الملعب: مدينة الملك عبدلله الرياضية (الجوهرة المشعة)

الموعد: اليوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019،17 جمادى الأولى 1440 هجريًا،19:05 بتوقيت مصر، 20:05 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة

KSA SPORT