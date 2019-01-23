مقتل عناصر من «الإخوان» خططوا لعمليات في القاهرة

القاهرة- الوئام:

كشفت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع الأمن الوطني القاهرة، تمكن من رصد بؤرة إرهابية تابعة للجناح المسلح لتنظيم الإخوان، تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة واستغلالهم لأحد المصانع المهجورة بمدينة العبور وكراً لتصنيع العبوات المتفجرة.

وأشارت الداخلية في بيانها، إلى أنه بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة تجاه قوات الشرطة، وتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع 5 منهم والعثور بحوزتهم على عديد من الأسلحة النارية والذخائر، وعبوات متفجرة والأدوات والمواد المستخدمة في تصنيعها.