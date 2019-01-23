تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة أم القرى

مكة المكرمة- الوئام:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى عن توفر عدد من الوظائف أكاديمية شاغرة للعنصرين الرجالي والنسائي لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً في مقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة وبفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة.

وبحسب التفاصي فإنه يمكن التقديم عليها عبر بوابة التوظيف الإلكترونية اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 17-05-1440هـ، وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 25-05-1440هـ.

ومن ضمن الشروط أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون لائقاً صحياً وأن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً وأن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد جداً بالنسبة لوظائف معيد.

وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 45 سنة هجرية لوظائف أستاذ مشارك و أستاذ مساعد وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 29 سنة هجرية لوظائف معيد.

أن يكون المسار العلمي متوافقاً مع التخصص المطلوب بالنسبة لوظائف أستاذ مشارك وأستاذ مساعد مع ضرورة إرفاق صورة الهوية الوطنية وصورة من المؤهل العلمي وصورة من الخبرات العملية إن وجدت.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم على هذه الوظائف عبر بوابة التوظيف على الرابط التالي:

https://recruit.uqu.edu.sa