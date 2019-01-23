التعليقات: 0

يوفر الدقة العالية للألوان،

«حساس تصوير» جديد لهواتف سامسونغ

«حساس تصوير» جديد لهواتف سامسونغ
weam.co/569054
سيؤول- الوئام:

تعتزم شركة سامسونغ إطلاق حساس تصوير مخصص للهواتف ذات الشاشة الكاملة ISOCELL Slim 3T2 يُوصف بأنه أصغر حساس تصوير عالي الدقة، تنتجه الشركة حتى الآن، ويتيح التقاط صور بدقة 20 ميغابكسل للكاميرات الخلفية والأمامية في الهواتف.

ويسمح الحساس بالتقاط 20 مليون “بكسل” كما يوفر الدقة العالية للألوان، طبقا لما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وبحسب المصدر، فإن “الحساس” بإمكانه التقاط صور عالية الجودة، لأنه مزود بتقنية “Tetracell”، التي تتيح التقاط صور أكثر سطوعاً ووضوحاً في إعدادات الإضاءة المنخفضة.

كما يمكن استخدام الحساس الجديد في الكاميرات الخلفية المتعددة، ويوفر إمكانية التقريب الرقمي.وستبدأ الشركة الإنتاج الشامل للحساس الجديد خلال الربع الأول من العام الحالي.

روابط ذات صلة

«واتساب» يحارب الشائعات مجدداً بهذه الطريقة!

«واتساب» يحارب الشائعات مجدداً بهذه الطريقة!

تسريب صورة حية لهاتف «غالاكسي إس10 بلس»

تسريب صورة حية لهاتف «غالاكسي إس10 بلس»

غوغل تحذف تطبيقات أضرت بالملايين من مستخدمي أندرويد

غوغل تحذف تطبيقات أضرت بالملايين من مستخدمي أندرويد

هذه أفضل هواتف ذكية أطلقت عام 2018

هذه أفضل هواتف ذكية أطلقت عام 2018

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>