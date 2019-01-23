البصرة تتظاهر احتجاجاً على «الطماطم الإيراني»

متابعات- الوئام:

حذر مزارعو محافظة البصرة العراقية التي تضم أكبر مزارع للطماطم في البلاد ممن قالوا إنهم “سماسرة إيران”، الذين يسعون لاستهداف أسواق الخضار في المحافظة معلنين عن تظاهرة اليوم الأربعاء، رفضاً لاستمرار استيراد الطماطم الإيرانية رغم قرار وزارة الزراعة القاضي بمنعه.

وقال منظموا التظاهرة، إن مئات الفلاحين والمسوقين سينظمون تظاهرة، ويقطعون الطريق السريع في حال عدم تنفيد مطالبهم التي تتضمن تطبيق قرار وزارة الزراعة القاضي بمنع الطماطم المستوردة من إيران، والذي لم يطبق، موضحين أن الطماطم لا زالت تدخل إلى المحافظة، وفقاً لما ذكره موقع “باسنيوز”.

كما حذروا من مؤامرة يقودها سماسرة إيران، لاستهداف المنتج المحلي برفع الأسعار، وتنفير المواطن من الفلاح العراقي، وإدخال طماطم إيران، وممارسة سياسة إغراق السوق ومن ثم السيطرة والتحكم فيه.

وكانت وزارة الزراعة الاتحادية العراقية أعلنت، أواخر العام الماضي منع استيراد محصول الطماطم، بسبب وفرة المنتج المحلي.