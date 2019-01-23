استقالة أكبر دبلوماسي أمريكي للشؤون الأوروبية

واشنطن- الوئام:

استقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية ويس ميتشل، من منصبه حسب خطاب الاستقالة أمس الثلاثاء.

وقال ميتشل في خطابه إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي يحمل تاريخ 4 يناير إنه أنجز أهدافه الوظيفية ويرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته الصغيرة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على أسئلة عن استقالة ميتشل التي جاءت في وقت تشهد فيه علاقات الولايات المتحدة توتراً مع عدد من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين بسبب قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وسحب القوات الأمريكية من سوريا في الآونة الأخيرة.

لكن بومبيو قال على تويتر إن ميتشل قام بعمل رائع كمساعد للوزير.

وقال ميتشل في خطاب استقالته إنه ساهم في صياغة استراتيجية الإدارة بشأن أوروبا وأشاد بجهود فريق العمل معه في مكتب شؤون أوروبا بوزارة الخارجية.

وأضاف فخور بما حققناه حول وضع وبدء تنفيذ استراتيجية أوروبا المتكاملة دعماً لاستراتيجية الأمن الوطني واستراتيجية الدفاع الوطني.