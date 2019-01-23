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بنحو 63 ألف برميل يوميا

إدارة الطاقة: إنتاج النفط الصخري الأمريكي سيرتفع لمستوى قياسي في فبراير

إدارة الطاقة: إنتاج النفط الصخري الأمريكي سيرتفع لمستوى قياسي في فبراير
weam.co/569068
الوئام - وكالات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقرير شهري، إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من سبعة مكامن صخرية رئيسية بنحو 63 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل، ليصل إلى مستوى قياسي عند 8.179 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يكون أكبر تغيير في حوض برميان بولايتي تكساس ونيو ميكسيكو، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بمقدار 23 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 3.85 مليون برميل يوميا في فبراير.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي إلى مستوى قياسي عند 77.6 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير، وسينطوي ذلك على زيادة بأكثر من 0.8 مليار قدم مكعبة يوميا فوق توقعات يناير الجاري، وسيمثل الزيادة الشهرية الثالثة عشرة على التوالي.

وكان الإنتاج في فبراير 2018 قد بلغ 64.4 مليار قدم مكعبة يوميا.

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