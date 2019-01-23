سوريا: إذا لم تتحرك الأمم المتحدة سنقصف تل أبيب

الامم المتحدة - الوئام:

حذّر مندوب سوريا في مجلس الأمن الدولي بشار الجعفري، من إمكانية قصف الجيش السوري لمطار تلّ أبيب، في ظل عدم وجود تحرك دولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتكرر على مطار دمشق الدولي.

وهدد الجعفري خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، حول الوضع في الشرق الأوسط، بأن تمارس سوريا حقها الشرعي في الدفاع عن النفس ورد العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي المدني بمثله على مطار تل أبيب، ما لم يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا.

وشدد المسؤول السوري على أن القصف الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويمثل “إخلالاً بمهام الأمم المتحدة ويسقط شرعيتها:، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن تقرير المبعوث الأممي إلى المنطقة نيكولاي ملادينوف، لم يتضمن أي إدانات واضحة للعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، حيث أطلقت إسرائيل صواريخ موجهة الأراضي السورية، بما فيها مطار دمشق الدولي المدني، من فوق الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية، وبحيرة طبريا في الجولان السوري المحتل.

وأكد أن استعادة الجولان السوري المحتل حق ثابت لسوريا لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الجولان حتى خط الرابع من يونيو 1967 هو أمر واجب التطبيق.