التعليقات: 0

حق ثابت لسوريا لا يخضع للتفاوض

سوريا: إذا لم تتحرك الأمم المتحدة سنقصف تل أبيب

سوريا: إذا لم تتحرك الأمم المتحدة سنقصف تل أبيب
weam.co/569075
الامم المتحدة - الوئام:

حذّر مندوب سوريا في مجلس الأمن الدولي بشار الجعفري، من إمكانية قصف الجيش السوري لمطار تلّ أبيب، في ظل عدم وجود تحرك دولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتكرر على مطار دمشق الدولي.

وهدد الجعفري خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، حول الوضع في الشرق الأوسط، بأن تمارس سوريا حقها الشرعي في الدفاع عن النفس ورد العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي المدني بمثله على مطار تل أبيب، ما لم يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا.

وشدد المسؤول السوري على أن القصف الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويمثل “إخلالاً بمهام الأمم المتحدة ويسقط شرعيتها:، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن تقرير المبعوث الأممي إلى المنطقة نيكولاي ملادينوف، لم يتضمن أي إدانات واضحة للعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، حيث أطلقت إسرائيل صواريخ موجهة الأراضي السورية، بما فيها مطار دمشق الدولي المدني، من فوق الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية، وبحيرة طبريا في الجولان السوري المحتل.

وأكد أن استعادة الجولان السوري المحتل حق ثابت لسوريا لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الجولان حتى خط الرابع من يونيو 1967 هو أمر واجب التطبيق.

روابط ذات صلة

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين السورية

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين السورية

المملكة تؤكد رفضها القاطع لسياسات وممارسات وخطط إسرائيل الباطلة ضد الفلسطينيين

المملكة تؤكد رفضها القاطع لسياسات وممارسات وخطط إسرائيل الباطلة ضد الفلسطينيين

مندوب المملكة في الأمم المتحدة: نطالب بخروج كافة القوات الأجنبية وخاصة الإيرانية من سوريا

مندوب المملكة في الأمم المتحدة: نطالب بخروج كافة القوات الأجنبية وخاصة الإيرانية من سوريا

الأردن يعين دبلوماسيا كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية بدمشق

الأردن يعين دبلوماسيا كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية بدمشق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>