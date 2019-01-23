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بزيادة تعادل 0.6%

النفط يرتفع بفعل آمال الحوافز المالية الصينية

النفط يرتفع بفعل آمال الحوافز المالية الصينية
weam.co/569080
الوئام - وكالات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعدما قالت الصين إنها ستزيد الإنفاق للحد من التباطؤ الاقتصادي الذي يضغط على الأسواق المالية.

وبلغ خام القياس العالمي برنت 61.85 دولار للبرميل في العقود الآجلة، بزيادة 35 سنتا تعادل 0.6% عن الإغلاق السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو ما يعادل 0.5%، إلى 53.26 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع الأسعار بعد هبوط بلغ 2% في عقود الخام الآجلة وتراجع في الأسواق المالية العالمية، يوم الثلاثاء، حيث دفعت المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية أو الذهب.

فيما قالت وزارة المالية الصينية  إن الحكومة ستعزز الإنفاق المالي هذا العام لدعم الاقتصاد، الذي سجل العام الماضي أقل معدل نمو منذ عام 1990.

وأوضح بنك اليابان المركزي إنه سيُبقي على سياسته النقدية الشديدة التيسير، والمستمرة منذ عام 2013.

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