الذهب يستقر وسط ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة

الوئام - وكالات

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعدما حققت أكبر مكاسبها، منذ التاسع من يناير، في الجلسة السابقة، وسط ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والضبابية التي تكتنف الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبقي السعر الفوري للذهب مستقرا دون تغيير عند 1284.50 دولار للأوقية، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1284 دولارا للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4%، يوم الثلاثاء، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية. ونزلت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء.

وقالت مارجريت يانج محللة الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس إن بيانات مخيبة للآمال عن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي وتزايد مفاجئ في الضبابية التي تحيط المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعت المستثمرين إلى العزوف عن الأصول العالية المخاطر، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة.

غير أنها أضافت أن غياب التحركات الكبيرة في الأسهم الآسيوية يحد من مكاسب الذهب.

وساهمت بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات من الولايات المتحدة واليابان في تغذية الشعور بالتباطؤ العام. وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مبيعات المنازل الأمريكية هبطت لأدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في ديسمبر، في حين جاءت بيانات الصادرات اليابانية التي نشرت يوم الأربعاء دون التوقعات.

علاوة على ذلك، قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الولايات المتحدة رفضت عرضا صينيا لإجراء محادثات تجارية تمهيدية هذا الأسبوع قبل المفاوضات الرفيعة المستوى المقررة الأسبوع المقبل. ونفى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو التقرير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في المعاملات الفورية للجلسة الرابعة متراجعا 0.3% إلى 1345.50 نقطة. وكان المعدن بلغ مستوى قياسيا عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بفعل انخفاض المخزونات وارتفاع الطلب.

وزادت الفضة 0.3% إلى 15.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 792 دولارا للأوقية.