“الطيران المدني” للمسافرين : هذه حقوقكم في حال تأخر الرحلات عن الإقلاع

الوئام - متابعات

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني لعموم المسافرين أنه في حالة تأخر الرحلة عن الوقت المحدد للإقلاع، فيحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بتوفير مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى من موعد الإقلاع الأصلي، وتقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير 3 ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، وكذلك توفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير 6 ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

ويأتي ذلك ضمن توجه الهيئة نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، تحت شعار “حقك محفوظ”، بهدف تسهيل جميع الصعوبات التي تواجههم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، وتأكيد على حقوق المسافر.

يذكر أن إطلاق لائحة حماية العملاء، تأتي ضمن إطار حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وحفظ حقوقهم، والاهتمام بحقوق بذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم.

وخصصت الهيئة، حسابا لحماية العملاء في تويتر @Cp_GACA ، إضافة إلى الحساب الرئيسي للهيئة @ksagaca ورقم الهاتف 8001168888 لخدمة جميع المسافرين ومستخدمي مطارات المملكة.