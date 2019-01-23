تنفيذ حكم القتل قصاصا من أحد الجناة بالمنطقة الشرقية

الوئام - متابعات

أصدرت وزارة الداخلية بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون).

أقدم / عبدالرحمن بن عبدربه بن عفنان البلوي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / يحيى بن حسين بن علي المالكي ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بقطع عنقه بسكين بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالرحمن بن عبدربه بن عفنان البلوي يوم أمس الثلاثاء 16/ 5/ 1440هـ بمحافظة الخبر في المنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.